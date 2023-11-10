10 ноября, 04:27

На Камчатке спасателей переведут в режим повышенной готовности из-за циклона

Ожидается, что Охотоморский циклон начнет оказывать влияние на погоду в крае 10 ноября

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 ноября. /ТАСС/. Силы и средства ГУ МЧС России по Камчатскому краю будут переведены в режим повышенной готовности для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и ликвидацию их последствий в связи с прохождением Охотоморского циклона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"К берегам полуострова приближается Охотоморский циклон. В связи с этим силы и средства Главного управления МЧС России по Камчатскому краю будут переведены в режим повышенной готовности. Это будет сделано для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и ликвидации их последствий", - говорится в распространенном сообщении.

По данным Камчатгидрометеоцентра, погода испортится 10 ноября. В основном непогода затронет Соболевский, Усть-Большерецкий, Елизовский и Мильковский районы. Там прогнозируются сильный мокрый снег, на дорогах - гололедица. Скорость ветра в прибрежных районах может достигать 25-30 м/с. Сейчас в Петропавловске-Камчатском метель, задержан вылет рейса в Северо-Курильск. 

Теги:
РоссияКамчатский край
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