10 ноября, 04:27,
обновлено 10 ноября, 04:37

На Чукотке пропал самолет Ан-2

Эрик Романенко/ ТАСС, архив
© Эрик Романенко/ ТАСС, архив

Оперативные службы начали поиски борта

ТАСС, 10 ноября. Самолет Ан-2 авиакомпании "Стриж авиа" пропал на Чукотке, на его борту находятся три человека - два члена экипажа и один пассажир. Как сообщили ТАСС в оперативных службах, начались его поиски.

"Самолет вылетел по маршруту Певек - АС Полярный - Певек и по времени посадки не вышел на связь. На борту находятся два члена экипажа и один пассажир", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по маршруту пропавшего судна вылетел вертолет Ми-8 со спасателями на борту.

В оперативных службах уточнили, что в настоящее время известны последние координаты Ан-2. Но пока обнаружить его или установить с ним связь не удалось. На поиски также отправлены спасатели и волонтеры на вездеходах. 

Теги:
РоссияЧукотский автономный округ
© Информационное агентство ТАСС
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