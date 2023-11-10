На Чукотке пропал самолет Ан-2

Оперативные службы начали поиски борта

ТАСС, 10 ноября. Самолет Ан-2 авиакомпании "Стриж авиа" пропал на Чукотке, на его борту находятся три человека - два члена экипажа и один пассажир. Как сообщили ТАСС в оперативных службах, начались его поиски.

"Самолет вылетел по маршруту Певек - АС Полярный - Певек и по времени посадки не вышел на связь. На борту находятся два члена экипажа и один пассажир", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по маршруту пропавшего судна вылетел вертолет Ми-8 со спасателями на борту.

В оперативных службах уточнили, что в настоящее время известны последние координаты Ан-2. Но пока обнаружить его или установить с ним связь не удалось. На поиски также отправлены спасатели и волонтеры на вездеходах.