На Камчатке произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 4,9

Эпицентр находился в 37 км от села Никольское

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 ноября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на Камчатке, сила подземных толчков достигала трех баллов, сообщает Камчатский филиал геофизической службы РАН.

"Землетрясение произошло на глубине 41 км. Магнитуда сейсмособытия составила 4,9. Эпицентр землетрясения находился в 37 км от села Никольское", - следует из опубликованных данных.

В ГУ МЧС России по региону ТАСС сообщили, что на территории Алеутского муниципального района ощущались подземные толчки силой до трех баллов. Жертв и разрушений нет.