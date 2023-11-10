10 ноября, 04:54

В Новосибирске завели дело на мужчину, стрелявшего в полицейского

Злоумышленника заключили под стражу

НОВОСИБИРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Новосибирске в отношении мужчины, стрелявшего в прибывшего на вызов полицейского. Об этом сообщила пресс-служба управления СК по региону.

"Жителю Новосибирска предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника полиции <...>. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, жительница Ленинского района Новосибирска сообщила в дежурную часть, что находящийся в алкогольном опьянении местный житель не выпускает ее из квартиры. По вызову женщины приехал наряд полиции. Когда сотрудники органов вошли в квартиру, мужчина выстрели несколько раз, в том числе в сторону полицейских. Один из них получил ранения, на месте ему оказали медицинскую помощь.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В областной прокуратуре добавили, что признали законным возбуждение уголовного дела и поставили на контроль ход и результаты его расследования. 

Теги:
РоссияНовосибирская область
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