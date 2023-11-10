Поиски пропавшего Ан-2 на Чукотке с воздуха отложили до 11 ноября

Решение связано с метеоусловиями

ТАСС, 10 ноября. Поиски с воздуха пропавшего над Чукоткой самолета Ан-2 с двумя членами экипажа и одним пассажиром на борту отложили до 11 ноября, сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по региону.

"Поисковая операция вертолетом приостановлена по метеоусловиям", - сказали в ведомстве.

Пропавший самолет продолжают искать на вездеходах и снегоходах. Чукотский АО находится в области циклона, в районах округа идет снег, порывы ветра достигают 28 м/с.

Утром 10 ноября от дежурного Магаданского регионального центра планирования поступила информация, что в 01:40 мск вылетел самолет АН-2 авиакомпании "Стриж Авиа" по маршруту Певек - АС Полярный (артель старателей "Полярная") - Певек и по времени посадки не вышел на связь. В настоящее время известны последние переданные координаты судна.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе дальневосточной транспортной прокуратуры, Магаданская транспортная прокуратура проводит проверку по факту потери связи с воздушным судном. Оно доставляло груз из Певека в поселок Полярный и в назначенное время посадку не совершило. Прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов.