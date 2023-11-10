Севший на мель у Сахалина танкер обездвижен из-за поломки двигателя

В Агентстве по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности региона отметили, что у судна повреждена группа рулевого управления

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Главный двигатель танкера "Виктория", севшего на мель у юго-западного побережья Сахалина, оказался поврежденным. Кроме того, судно обесточено. Об этом сообщили журналистам в Агентстве по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской области.

"По информации капитана, главный двигатель судна неисправен, повреждена группа рулевого управления. <…> Со слов капитана, танкер сел на мель кормовой частью, носовая часть над водой, судно заякорено. Запущен аварийный дизель-генератор (так как судно оказалось обесточенным - прим. ТАСС)", - сказали в агентстве.

По информации агентства, экипаж ведет мониторинг количества топлива в танках судна. Изменений по его объему нет. В превентивных целях экипаж выставил боновые заграждения - 100 м по обоим бортам судна. Сейчас на борту находится 760 тонн топлива: 700 тон - в качестве груза для Сахалина и 60 тонн - для нужд самого танкера.

В районе происшествия шторм, высота волн достигает 4,5 м. Из-за этого применение маломерных судов для обследования танкера невозможно, использовать квадрокоптер также нельзя из-за сильного ветра.

В пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры журналистам сообщили, что проводят проверку по факту произошедшего. При выявлении нарушений будут приняты меры реагирования к их устранению и привлечению к ответственности виновных лиц.

Ранее танкер "Виктория" (порт приписки Владивосток) выбросило на мель в 400 м от берега возле мыса Лопатино Невельского района, капитан подал сигнал бедствия. На борту находятся 10 членов экипажа, пострадавших нет, разлива топлива нет, запас продуктов питания и воды на борту имеется.