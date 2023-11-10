10 ноября, 05:27

Севший на мель у Сахалина танкер обездвижен из-за поломки двигателя

В Агентстве по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности региона отметили, что у судна повреждена группа рулевого управления

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Главный двигатель танкера "Виктория", севшего на мель у юго-западного побережья Сахалина, оказался поврежденным. Кроме того, судно обесточено. Об этом сообщили журналистам в Агентстве по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской области.

"По информации капитана, главный двигатель судна неисправен, повреждена группа рулевого управления. <…> Со слов капитана, танкер сел на мель кормовой частью, носовая часть над водой, судно заякорено. Запущен аварийный дизель-генератор (так как судно оказалось обесточенным - прим. ТАСС)", - сказали в агентстве.

По информации агентства, экипаж ведет мониторинг количества топлива в танках судна. Изменений по его объему нет. В превентивных целях экипаж выставил боновые заграждения - 100 м по обоим бортам судна. Сейчас на борту находится 760 тонн топлива: 700 тон - в качестве груза для Сахалина и 60 тонн - для нужд самого танкера.

В районе происшествия шторм, высота волн достигает 4,5 м. Из-за этого применение маломерных судов для обследования танкера невозможно, использовать квадрокоптер также нельзя из-за сильного ветра.

В пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры журналистам сообщили, что проводят проверку по факту произошедшего. При выявлении нарушений будут приняты меры реагирования к их устранению и привлечению к ответственности виновных лиц.

Ранее танкер "Виктория" (порт приписки Владивосток) выбросило на мель в 400 м от берега возле мыса Лопатино Невельского района, капитан подал сигнал бедствия. На борту находятся 10 членов экипажа, пострадавших нет, разлива топлива нет, запас продуктов питания и воды на борту имеется. 

Теги:
РоссияСахалинская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация