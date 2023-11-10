10 ноября, 06:42

В Чувашии в результате ДТП погиб человек

Еще четверо пострадали

ЧЕБОКСАРЫ, 10 ноября. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись в Чувашии, в результате один из водителей погиб, травмы получили четыре человека, в том числе двое детей. Об этом говорится в сообщении, распространенном МВД по республике.

"По предварительным данным, 39-летний житель Рязанской области, управляя автомобилем Nissan Pathfinder, выехал на полосу <…> для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Tiguan под управлением 33-летнего жителя Самарской области. Последний <…> скончался. <…> Его 32-летняя супруга <…>, водитель Nissan Pathfinder и два его несовершеннолетних пассажира 14 и 15 лет <…>, доставлены в больницу", - уточняется в сообщении.

В полиции отметили, что авария произошла около 00:50 мск в Шемуршинском округе на 105-м км дороги Цивильск - Ульяновск.

Правоохранители добавили, что пострадавшие получили различные травмы. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия. 

Теги:
РоссияЧувашия
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