10 ноября, 06:50

Прокуратура начала проверку после драки учительницы и матери ученицы в Подмосковье

В полицию поступили заявления от обеих участниц конфликта

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Подмосковья начала проверку после драки между учительницей математики и мамой ученицы в одной из школ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По предварительной информации, 9 ноября в средней школе Деденевская им. Н. К. Крупской Дмитровского городского округа произошел конфликт между учителем математики и матерью одной из учениц шестого класса, который перерос в драку.

"В ходе проверки, проведение которой поручено Дмитровской городской прокуратуре, будут установлены обстоятельства произошедшего, дана всесторонняя оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения и приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты доследственной проверки проводимой по данному факту территориальным отделом полиции", - говорится в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе областного главка МВД сообщили ТАСС, что в полицию поступили заявления от обеих участниц конфликта. 

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