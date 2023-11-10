10 ноября, 07:17

В Волгограде возбудили дело в отношении матери, снимавшей издевательства над дочерью

По данным прокуратуры региона, ребенка поместили в социальное учреждение

ВОЛГОГРАД, 10 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Волгограде в отношении 24-летней местной жительницы, которая жестоко обращалась со своей семимесячной дочерью, снимая свои действия на камеру. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры по Волгоградской области.

"Установлено, что 24-летняя жительница Дзержинского района Волгограда не исполняла родительские обязанности в отношении семимесячной дочери в части надлежащего ухода и содержания. Более того, женщина допускала жестокое обращение с ребенком, фиксируя противоправные действия на видео. На основании материалов прокурорской проверки в отношении нерадивой матери возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это соединено с жестоким обращением с ребенком)", - сказали в пресс-службе прокуратуры.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин опубликовал видео, на котором жительница Волгограда избивает плачущего новорожденного подушкой, а также еще несколько видеозаписей, где эта женщина, вероятно, принимает наркотики. Бородин отметил, что к нему обратился отец ребенка с просьбой о помощи.

В ведомстве отметили, что в суд предъявили иск о лишении женщины родительских прав. Сейчас девочку поместили в социальное учреждение, ее жизни и здоровью ничто не угрожает.

По словам источника ТАСС в экстренных службах, отец ребенка сейчас находится в зоне СВО, именно ему присылала видео с издевательствами над дочкой ее мать. 

Теги:
РоссияВолгоградская область
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