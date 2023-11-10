В Саратовской области мужчину осудили за тройное убийство

Его приговорили к пожизненному лишению свободы

САРАТОВ, 10 ноября. /ТАСС/. Суд признал 38-летнего жителя Саратовской области виновным в убийстве трех человек и приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - сообщили в надзорном ведомстве.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, 31 июля в Балашове на фоне употребления алкоголя злоумышленник поссорился с сожительницей. Вооружившись стеклянным бокалом и ножом, он напал на женщину и нанес множество ранений. Очевидцем преступления стала мать мужчины. Она попыталась остановить сына, но он нанес ей несколько ударов ножом, после чего женщина скончалась.

Другой пострадавшей удалось выбежать из дома к соседу. Заметив это, злоумышленник последовал за ней и убил соседа, который попытался предотвратить преступные действия. В это время женщина выбралась на улицу, где умерла от ранений. Мужчина накрыл тело погибшей ветками и скрылся с места преступления в ближайший лесной массив.

Как сообщалось ранее, подозреваемого задержали сотрудники полиции на следующий день.