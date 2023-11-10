10 ноября, 07:43

В Башкирии при пожаре из психоневрологического интерната спасли 23 человека

Площадь возгорания составила 15 кв. м

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Пожарные спасли 23 человека из психоневрологического интерната в башкирском селе Юмагузино, где произошел пожар. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Самостоятельно эвакуировались 114 человек. Другие от страха стояли у окон и прятались под кроватями. Их огнеборцы МЧС России выводили по лестничному маршу с помощью спасустройств. Спасены 23 человека", - сказали в МЧС.

Пожар произошел ночью в комнате досуга.

Площадь возгорания составила 15 кв. м, горел диван и бытовые предметы. Он был ликвидирован. В результате возгорания на третьем этаже закоптило стены и потолок. 

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