10 ноября, 07:51

В Челябинске после нападения мужчины на сотрудницу супермаркета возбудили уголовное дело

Подозреваемого задержали

ЧЕЛЯБИНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство в отношении мужчины, который напал с ножом на сотрудницу супермаркета в Челябинске. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Челябинской области.

"В следственном отделе по Тракторозаводскому району города Челябинска следственного управления СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении неоднократно судимого местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, не доведенное до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам)", - говорится в сообщении.

Ранее 9 ноября в магазине "Магнит" на улице Салютной в Челябинске мужчина напал с ножом на женщину и ранил ее. Прибывшие полицейские обезвредили и задержали нападавшего, пострадавшую госпитализировали.

По данным следствия, подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. В районный суд направлено ходатайство о его аресте. 

Теги:
РоссияЧелябинская область
© Информационное агентство ТАСС
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