В Улан-Удэ вынесли заочный приговор женщине по делу о дискредитации ВС РФ

Ее приговорили к семи годам лишения свободы

УЛАН-УДЭ, 10 ноября. /ТАСС/. Советский районный суд Улан-Удэ вынес заочный приговор 34-летней женщине, виновной в дискредитации Вооруженных сил РФ. Ей назначили наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, сообщили в следственном управлении СК РФ по Республике Бурятия.

"Заочно вынесен приговор женщине, признанной виновной в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, совершенное по мотивам политической, национальной ненависти и вражды)", - говорится в сообщении.

Суд также лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов, на срок три года.

По данным пресс-службы Советского районного суда города Улан-Удэ, речь идет о женщине по фамилии Гармажапова. Она, "высказывая отрицательную, не соответствующую действительности информацию о действиях Вооруженных сил РФ, а также о неправомерном принуждении представителей русской национальности, принуждающих к участию в СВО граждан РФ других национальностей, в том числе бурятской и тувинской, тем самым желая породить вражду между гражданами различных национальностей, проживающих на территории РФ", создавала "угрозу формирования у населения ложного мнения о целях и задачах СВО".

Следствием и судом установлено, что женщина проживает за пределами России и возглавляет иностранную неправительственную организацию (фонд), деятельность которой признана нежелательной в РФ. "Летом 2022 года она дала интервью журналистам одного из публичных каналов в сети Интернет, в котором под видом достоверных сведений сообщила заведомо ложную информацию, касающуюся проведения специальной военной операции и действии ВС РФ на территории Украины. После этого она опубликовала видеозапись с этим интервью на канале своего фонда на одном из видеохостингов для просмотра неограниченным кругом лиц", - отметили в ведомстве.

Наказание будет исполняться после задержания осужденной, объявленной в межгосударственный розыск, или ее добровольного возвращения на территорию Российской Федерации, добавили в следственном управлении.