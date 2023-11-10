10 ноября, 08:07

В Петербурге сотрудница банка перевела мошеннику почти 12 млн рублей

Возбуждено уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Петербургская полиция ищет мошенника, которому служащая одного из банков перевела 11,7 млн рублей, взятые в кредит. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В полицию Фрунзенского района города обратилась 56-летняя женщина, сотрудник банка, с заявлением о том, что 14 сентября ей позвонил неизвестный, который под предлогом помощи в поимке мошенников убедил ее перевести на продиктованные им реквизиты банковских карт денежные средства в сумме 11 701 500 рублей. Деньги потерпевшая брала в кредит в различных банках под залог движимого и недвижимого имущества в период с 14 сентября по 2 октября", - рассказали в пресс-службе главка.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Злоумышленника разыскивают. 

Теги:
РоссияСанкт-Петербург
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация