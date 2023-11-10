В Петербурге сотрудница банка перевела мошеннику почти 12 млн рублей

Возбуждено уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Петербургская полиция ищет мошенника, которому служащая одного из банков перевела 11,7 млн рублей, взятые в кредит. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В полицию Фрунзенского района города обратилась 56-летняя женщина, сотрудник банка, с заявлением о том, что 14 сентября ей позвонил неизвестный, который под предлогом помощи в поимке мошенников убедил ее перевести на продиктованные им реквизиты банковских карт денежные средства в сумме 11 701 500 рублей. Деньги потерпевшая брала в кредит в различных банках под залог движимого и недвижимого имущества в период с 14 сентября по 2 октября", - рассказали в пресс-службе главка.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Злоумышленника разыскивают.