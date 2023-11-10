10 ноября, 08:55
Лесные пожары в России

Свердловский суд отклонил апелляцию обвиняемого по делу о пожаре в Сосьве

Он заключен под стражу за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Свердловский областной суд отклонил апелляционные жалобы адвоката и потерпевших на продление ареста Газанфару Мамедову, обвиняемому по делу о пожаре в Сосьве, из-за которого погибли 2 человека и 600 остались без крова. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

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"Свердловский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы адвоката и потерпевших на постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга. <…> Заслушав мнения сторон, Свердловский областной суд принял решение оставить постановление Ленинского районного суда без изменений", - говорится в сообщении.

Он обвиняется по ст. 168 (уничтожение и повреждение имущества по неосторожности) и ч. 3 ст. 219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) УК РФ. Ранее суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для двоих обвиняемых по делу о пожаре в Сосьве.

Пожар в уральском поселке начался 25 апреля. По предварительным данным, загорелись опилки, огонь от которых распространился на постройки. Сгорели 114 жилых домов, кафе-бар и магазин. Также уничтожена тюремная больница, находившаяся в поселке. Погибли 2 человека, без крова остались около 600 человек.

По факту пожара возбуждены уголовные дела по трем статьям УК РФ. 

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииСвердловская область
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