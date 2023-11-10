В Свердловской области пенсионерки пытались поджечь военкоматы в двух городах

Они стали жертвами мошенников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Пенсионерки в Свердловской области пытались поджечь здания военкоматов в Асбесте и Каменске-Уральском, пойти на это их обманом убедили мошенники. Об этом сообщили в Telegram-канале антитеррористической комиссии региона.

"В Асбесте был совершен поджог крыльца поликлиники, расположенной по соседству с военным комиссариатом города. Основной подозреваемый - 69-летняя женщина, которая стала жертвой мошенников. Они в течение месяца через интернет-мессенджер организации, признанной в России экстремистской, убеждали ее в необходимости поджечь здание военкомата, в котором, по их словам, находились мошенники. В ходе осмотра телефонов пенсионерки выяснилось, что после совершения поджога ей были переведены 30 тыс. рублей", - говорится в сообщении с уточнением, что аналогичный случай произошел в тот же день в Каменске-Уральском.

В сообщении отмечается, что в Каменске-Уральском мошенники представились пожилой женщине сотрудниками Центрального банка, ФСБ и судебным приставом. Они позвонили ей и убедили, что в здании военкомата находятся люди, которые хотят завладеть ее недвижимостью. За видеосъемку совершения правонарушения пенсионерке пообещали 150 тыс. рублей.

Официальными комментариями силовых ведомств региона по данным инцидентам ТАСС пока не располагает.