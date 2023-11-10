10 ноября, 09:02

В Свердловской области пенсионерки пытались поджечь военкоматы в двух городах

Они стали жертвами мошенников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Пенсионерки в Свердловской области пытались поджечь здания военкоматов в Асбесте и Каменске-Уральском, пойти на это их обманом убедили мошенники. Об этом сообщили в Telegram-канале антитеррористической комиссии региона.

"В Асбесте был совершен поджог крыльца поликлиники, расположенной по соседству с военным комиссариатом города. Основной подозреваемый - 69-летняя женщина, которая стала жертвой мошенников. Они в течение месяца через интернет-мессенджер организации, признанной в России экстремистской, убеждали ее в необходимости поджечь здание военкомата, в котором, по их словам, находились мошенники. В ходе осмотра телефонов пенсионерки выяснилось, что после совершения поджога ей были переведены 30 тыс. рублей", - говорится в сообщении с уточнением, что аналогичный случай произошел в тот же день в Каменске-Уральском.

В сообщении отмечается, что в Каменске-Уральском мошенники представились пожилой женщине сотрудниками Центрального банка, ФСБ и судебным приставом. Они позвонили ей и убедили, что в здании военкомата находятся люди, которые хотят завладеть ее недвижимостью. За видеосъемку совершения правонарушения пенсионерке пообещали 150 тыс. рублей.

Официальными комментариями силовых ведомств региона по данным инцидентам ТАСС пока не располагает. 

Теги:
РоссияСвердловская область
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