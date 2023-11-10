10 ноября, 09:17

В Литве задержали рекордную партию наркотиков стоимостью около €70 млн

По словам представителя таможенного департамента Гедиминаса Куликаускаса, "такое количество задержанных наркотиков говорит о том, что они, скорее всего, предназначались не для литовского рынка"

ВИЛЬНЮС, 10 ноября. /ТАСС/. Крупная партия наркотиков стоимостью около €70 млн конфискована в Литве. Об этом сообщил журналистам представитель таможенного департамента Гедиминас Куликаускас.

"В ходе международной операции в Вильнюсе задержана партия, в которой было около полутонны синтетических наркотиков. На черном рынке они могли бы стоить до €70 млн", - сказал он.

По словам представителя департамента, это крупнейшая в текущем году и за несколько последних лет партия конфискованных наркотиков. "Такое количество задержанных наркотиков говорит о том, что они, скорее всего, предназначались не для литовского рынка, а проследовали бы дальше", - сказал Куликаускас.

В операции по пресечению наркотрафика участвовали представители Литвы, Латвии и Эстонии. 

Теги:
Литва
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация