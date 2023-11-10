В Литве задержали рекордную партию наркотиков стоимостью около €70 млн

По словам представителя таможенного департамента Гедиминаса Куликаускаса, "такое количество задержанных наркотиков говорит о том, что они, скорее всего, предназначались не для литовского рынка"

ВИЛЬНЮС, 10 ноября. /ТАСС/. Крупная партия наркотиков стоимостью около €70 млн конфискована в Литве. Об этом сообщил журналистам представитель таможенного департамента Гедиминас Куликаускас.

"В ходе международной операции в Вильнюсе задержана партия, в которой было около полутонны синтетических наркотиков. На черном рынке они могли бы стоить до €70 млн", - сказал он.

По словам представителя департамента, это крупнейшая в текущем году и за несколько последних лет партия конфискованных наркотиков. "Такое количество задержанных наркотиков говорит о том, что они, скорее всего, предназначались не для литовского рынка, а проследовали бы дальше", - сказал Куликаускас.

В операции по пресечению наркотрафика участвовали представители Литвы, Латвии и Эстонии.