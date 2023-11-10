Суд в Москве арестовал россиянина Блинова по делу о госизмене

Ему грозит до 20 лет лишения свободы

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы заключил под стражу россиянина Блинова Г. А. по делу о государственной измене. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя ФСБ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Блинова Г. А., задержанного ранее по делу, возбужденному по ст. 275 УК РФ (госизмена)", - сказал собеседник агентства.

Суть обвинения и личные данные подозреваемого в суде не раскрыли, сославшись на то, что материалы дела засекречены.

По данной статье Блинову грозит до 20 лет лишения свободы.