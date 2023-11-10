В Рязанской области после падения из окна школы пострадал ребенок

Его госпитализировали

ТАСС, 10 ноября. Следователи проводят проверку после инцидента в школе города Новомичуринска Рязанской области, где 10-летний мальчик выпал из окна третьего этажа. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Проводится доследственная проверка по факту травмирования мальчика 2013 года рождения в результате падения из окна школы, расположенного на третьем этаже. Ребенок с травмами госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры, инцидент произошел в Пронском районе. "В ходе проверки будет дана оценка действиям руководства и должностных лиц образовательного учреждения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - отметили в ведомстве.