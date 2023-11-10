10 ноября, 09:49
Военная операция на Украине

Медика ВСУ приговорили к 30 годам колонии за убийство мирных жителей в Мариуполе

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По информации СК, он признал вину в полном объеме

ДОНЕЦК, 10 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил украинского военнослужащего к 30 годам колонии за убийство шестерых мирных жителей Мариуполя и покушение на жизнь еще четверых. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры ДНР.

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"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего фельдшера медицинского пункта реактивно-артиллерийского дивизиона 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Виталия Матвиенко. Он признан виновным по п. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 3 ст. 30, п. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с мирным населением на оккупированной территории)", - сообщили в пресс-службе.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Матвиенко к 30 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В суде установлено, что в конце марта 2022 года Матвиенко по приказу командира расстрелял из автомата легковой автомобиль, в котором находилась семья. От полученных ранений женщина скончалась на месте, мужчина получил тяжелое ранение. Пострадавшему и его сыну удалось скрыться от обстрела. Двумя днями позже военнослужащий вместе с сослуживцами расстреляли из автоматов колонну из трех автомобилей с белыми лентами на зеркалах. В результате обстрела пятеро мирных жителей скончались на месте, двоим мужчинам удалось скрыться из зоны обстрела.

В пресс-службе СК РФ сообщили ТАСС, что вину в инкриминируемых преступлениях Матвиенко признал в полном объеме. 

Теги:
РоссияВоенная операция на УкраинеДНР
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