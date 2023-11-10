10 ноября, 09:45,
обновлено 10 ноября, 10:33

В Подмосковье обрушился мост через реку Пахру

В результате ЧП пострадала женщина

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Мост через реку Пахру обрушился в городском округе Подольск Московской области, движение транспорта на участке региональной дороги Кутьино - Дубровицы временно закрыто. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале исполняющий обязанности глава городского округа Григорий Артамонов.

"В связи с обрушением части моста через реку Пахру, находящегося на региональной дороге Кутьино - Дубровицы, движение на участке временно закрыто. В ходе происшествия обошлось без жертв. Все оперативные службы уже работают на месте. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - написал он.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что в момент происшествия на мосту находился автомобиль. В результате ЧП пострадала женщина, она госпитализирована. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

В пресс-службе областной прокуратуры добавили, что ведомство начало проверку по факту происшествия.

В пресс-службе областного ГСУ СК агентству сообщили, что следователи возбудили уголовное дело по факту ЧП (ст. 293 УК РФ).  

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Россия
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