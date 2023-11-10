В Брянске застройщика обвинили в хищении более 440 млн рублей у дольщиков

Мужчину заключили под стражу

БРЯНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Руководителю строительных организаций в Брянске предъявлено обвинение в хищении более 440 млн рублей у участников долевого строительства. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Брянской области.

"Руководителю строительных организаций предъявлено обвинение в хищении денежных средств участников долевого строительства. Следственными органами <…> расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с декабря 2016 по октябрь 2023 года руководитель строительных организаций похитил более 440 млн рублей у участников долевого строительства двух многоквартирных домов в поселке Мичуринский Брянской области. Противоправная деятельность обвиняемого не позволила ввести в эксплуатацию жилье, а дольщикам - получить квартиры в собственность.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, фигурант дела - сын другого застройщика, который также находится под следствием. "Обвиняемый является сыном застройщика "Инстрой", в отношении которого тоже расследуется дело по факту недостроенного объекта долевого строительства в Брянске", - рассказали в правоохранительных органах.

На данный момент мужчина заключен под стражу.