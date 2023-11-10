10 ноября, 10:01

Директор и бухгалтер интерната под Смоленском получили условные сроки по делу о хищении

Украденная сумма составила более 6,2 млн рублей

ТАСС, 10 ноября. Вяземский районный суд Смоленской области приговорил директора и главного бухгалтера Вяземского дома-интерната для престарелых и инвалидов к пяти годам лишения свободы условно за хищение более 6,2 млн рублей из бюджета Смоленской области. Два года для них будут действовать должностные ограничения, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

"По материалам УФСБ России по Смоленской области за мошенничество осуждены директор и главный бухгалтер Вяземского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Вяземский районный суд Смоленской области признал должностных лиц СОГБОУ "Вяземский дом - интернат для престарелых и инвалидов" виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой), и приговорил их к пяти годам лишения свободы условно с лишением прав занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, сроком два года", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, директор и главный бухгалтер вступили в преступный сговор, используя служебное положение, фиктивно утроили на работу четырех человек. Деньги, положенные фиктивным работникам, они делили между собой. Было похищено более 6,2 млн рублей из бюджета Смоленской области. 

Теги:
РоссияСмоленская область
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