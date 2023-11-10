В Новосибирске приговорили к четырем годам колонии мошенников, обманувших 146 дольщиков

Ущерб составил более 150 млн рублей, уточнили в областной прокуратуре

НОВОСИБИРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Новосибирска приговорил к четырем годам колонии мужчину и женщину, которые заключили со 146 гражданами договоры долевого участия в строительстве пяти многоквартирных домов в ЖК "Радужный" в селе Верх-Тула под Новосибирском, похитив их деньги, сообщили в областной прокуратуре.

"Суд приговорил Зибницкую и Варламова каждого к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в организациях независимо от организационно-правовой формы, на срок от двух до трех лет", - говорится в сообщении.

Их признали виновными по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1, 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием). От незаконных действий указанных граждан пострадали 146 участников долевого строительства и четыре организации, общий ущерб составил свыше 150 млн рублей.

В суде установили, что Зибницкая в 2012 году арендовала земельные участки для возведения домов ЖК "Радужный", позже она привлекла в качестве генерального подрядчика организацию, директором которой являлся ее родственник Варламов.

"С 2014 по 2021 год подсудимые заключили с гражданами договоры долевого участия в строительстве пяти многоквартирных домов в ЖК "Радужный" в селе Верх-Тула Новосибирского района. При этом взятые на себя обязательства они не выполнили, привлеченные денежные средства похитили. До настоящего времени дома не построены", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, Зибницкая причинила имущественный ущерб организациям, которые выполняли строительно-монтажные работы на объектах, не исполнив свои обязательства по предоставлению квартир в счет оплаты произведенных работ.