В Смоленской области возбудили дело об уклонении от уплаты налогов на 100 млн рублей

По версии следствия, в период с 2018 по 2021 год руководитель транспортной компании предоставлял в налоговые органы заведомо ложные сведения

ТАСС, 10 ноября. Руководитель транспортной компании в Смоленской области предоставил в налоговую заведомо ложные сведения на сумму более 100 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Он [директор общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в городе Вязьме] подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). <…> уклонился от уплаты страховых взносов на сумму свыше 100 млн рублей", - говорится в сообщении.

Материалы в СК поступили из региональных УФНС и УМВД. По версии следствия, в период с 2018 по 2021 год руководитель компании, которая работает в сфере грузоперевозок, предоставлял в налоговые органы заведомо ложные сведения в расчеты. Проводятся работы по возмещению ущерба, причиненного бюджетной системе РФ.