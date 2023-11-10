10 ноября, 10:30,
обновлено 10 ноября, 10:46

На Чукотке нашли пропавший самолет Ан-2

Юрий Смитюк/ ТАСС, архив
© Юрий Смитюк/ ТАСС, архив

Пилоты и пассажир живы

ТАСС, 10 ноября. Самолет Ан-2, пропавший на Чукотке, найден. Два пилота и пассажир, по предварительным данным, живы, но получили ранения, сообщил в Telegram-канале губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.

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"Пропавший самолет найден. По предварительной информации, все три человека - пилоты и пассажир - живы, однако получили ранения различной степени тяжести. Во время обнаружения на борту находилось два человека (второй пилот и пассажир). Капитан судна пешком отправился для поиска места связи. В настоящее время за капитаном воздушного судна выдвинулась поисковая группа", - написал он.

Кузнецов добавил, что всех пострадавших транспортируют в артель Шахтерский. Утром, если позволит погода, за ними отправят санитарный рейс.

10 ноября от дежурного Магаданского регионального центра планирования поступила информация, что в 01:40 мск вылетел самолет Ан-2 авиакомпании "Стриж авиа" по маршруту Певек - АС Полярный (артель старателей "Полярная") - Певек и по времени посадки не вышел на связь. Глава региона сообщал, что на поиски воздушного судна из села Рыркайпий выехали два снегохода с четырьмя волонтерами. 

Теги:
РоссияЧукотский автономный округКузнецов, Владислав Гариевич
© Информационное агентство ТАСС
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