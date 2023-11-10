В Ярославской области женщину приговорили к шести годам колонии за попытку поджога

Валерия Зотова будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил жительницу Ярославской области Валерию Зотову к шести годам в колонии общего режима за попытку поджечь пункт помощи мобилизованным под Ярославлем. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.

"По приговору суда она признан виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

В феврале Зотова была задержана сотрудниками полиции и УФСБ по региону при попытке поджечь с помощью зажигательной смеси пункт помощи мобилизованным гражданам в поселке Карабиха. В ходе расследования выяснилось, что девушка действовала по заданию военнослужащего Вооруженных сил Украины в целях дестабилизации деятельности органов власти, а также воздействия на принятие решения по прекращению проведения специальной военной операции.

Вина Зотовой была полностью доказана. Приговор суда вступил в законную силу.