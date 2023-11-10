10 ноября, 11:13

В Ярославской области женщину приговорили к шести годам колонии за попытку поджога

Валерия Зотова будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил жительницу Ярославской области Валерию Зотову к шести годам в колонии общего режима за попытку поджечь пункт помощи мобилизованным под Ярославлем. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.

"По приговору суда она признан виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

В феврале Зотова была задержана сотрудниками полиции и УФСБ по региону при попытке поджечь с помощью зажигательной смеси пункт помощи мобилизованным гражданам в поселке Карабиха. В ходе расследования выяснилось, что девушка действовала по заданию военнослужащего Вооруженных сил Украины в целях дестабилизации деятельности органов власти, а также воздействия на принятие решения по прекращению проведения специальной военной операции.

Вина Зотовой была полностью доказана. Приговор суда вступил в законную силу. 

Теги:
РоссияЯрославская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация