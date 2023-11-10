10 ноября, 11:23

В Саратовской области в отношении начальника колонии возбудили дело о взятке

Подозреваемого задержали

САРАТОВ, 10 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки в отношении начальника одного из исправительных учреждений Саратовской области. Подозреваемого задержали, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Саратовской области в отношении начальника одного из исправительных учреждений Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в крупном размере)", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, с мая по сентябрь злоумышленник частями получил от родственника осужденного, отбывающего наказание в исправительной колонии, взятку на сумму 420 тыс. рублей. По версии следствия, незаконное вознаграждение предназначалось для ослабления режима содержания осужденного.

Преступление раскрыли сотрудники регионального УФСБ и УФСИН по Саратовской области. Подозреваемого задержали. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. 

Теги:
РоссияСаратовская область
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