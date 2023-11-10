10 ноября, 11:25

В Воронеже задержали членов группы за незаконную легализацию около 300 мигрантов

Возбуждено уголовное дело

ВОРОНЕЖ, 10 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали четырех членов преступной группы, которая незаконно легализовала в Воронеже порядка 300 иностранцев из Средней Азии. Возбуждено уголовное дело о незаконной миграции, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

"Предварительно установлено, что злоумышленники организовали незаконное пребывание в Российской Федерации иностранных граждан из республик Средней Азии путем фиктивной регистрации. Фигурантам удалось легализовать порядка 300 иностранцев на территории областного центра <...> При силовой поддержке коллег из Росгвардии задержали четырех предполагаемых организаторов. Ими оказались местные жители в возрасте от 35 до 50 лет", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы полиции, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Как уточняется в сообщении, члены группы выдавали незаконным мигрантам подложные сертификаты о знании русского языка, необходимые для трудоустройства. "Проведены обыски по местам, где проживали подозреваемые и изготавливались поддельные документы. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, магнитные носители, компьютерная техника. В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности", - говорится в сообщении ГУ МВД по региону. 

Теги:
РоссияВоронежская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация