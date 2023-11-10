В Воронеже задержали членов группы за незаконную легализацию около 300 мигрантов

Возбуждено уголовное дело

ВОРОНЕЖ, 10 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали четырех членов преступной группы, которая незаконно легализовала в Воронеже порядка 300 иностранцев из Средней Азии. Возбуждено уголовное дело о незаконной миграции, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

"Предварительно установлено, что злоумышленники организовали незаконное пребывание в Российской Федерации иностранных граждан из республик Средней Азии путем фиктивной регистрации. Фигурантам удалось легализовать порядка 300 иностранцев на территории областного центра <...> При силовой поддержке коллег из Росгвардии задержали четырех предполагаемых организаторов. Ими оказались местные жители в возрасте от 35 до 50 лет", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы полиции, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Как уточняется в сообщении, члены группы выдавали незаконным мигрантам подложные сертификаты о знании русского языка, необходимые для трудоустройства. "Проведены обыски по местам, где проживали подозреваемые и изготавливались поддельные документы. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, магнитные носители, компьютерная техника. В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности", - говорится в сообщении ГУ МВД по региону.