10 ноября, 11:37

В Омске на школьника упал кусок штукатурки

Его госпитализировали

ОМСК, 10 ноября. /ТАСС/. Ученик шестого класса одной из школ Омска получил черепно-мозговую травму после падения ему на голову куска штукатурки, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Омской области. По данному факту проводится проверка.

"Предварительно установлено, что сегодня во время урока на голову шестиклассника упал кусок потолочной штукатурки, школьнику причинена черепно-мозговая травма, он доставлен в травмопункт", - говорится в сообщении.

Следственные органы организовали проверку, в ходе которой дадут оценку действиям должностных лиц на предмет халатности. 

Теги:
РоссияОмская область
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