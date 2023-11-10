В Омске на школьника упал кусок штукатурки

Его госпитализировали

ОМСК, 10 ноября. /ТАСС/. Ученик шестого класса одной из школ Омска получил черепно-мозговую травму после падения ему на голову куска штукатурки, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Омской области. По данному факту проводится проверка.

"Предварительно установлено, что сегодня во время урока на голову шестиклассника упал кусок потолочной штукатурки, школьнику причинена черепно-мозговая травма, он доставлен в травмопункт", - говорится в сообщении.

Следственные органы организовали проверку, в ходе которой дадут оценку действиям должностных лиц на предмет халатности.