На Ставрополье арестовали водителя после ДТП, в котором погибли четыре человека

По данным следствия, водитель "Газели" нарушил правила дорожного движения, не пропустив при повороте налево встречную Lada Granta

СТАВРОПОЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Петровский районный суд арестовал на два месяца водителя, который подозревается в совершении ДТП с четырьмя погибшими на Ставрополье, сообщает пресс-служба суда. В аварии погибли двое полицейских, женщина и ребенок.

"Петровским районным судом удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. <…> Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 3 января 2024 года. Постановление суда в законную силу не вступило", - говорится в сообщении. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности гибель людей.

Авария произошла вечером 3 ноября в Петровском округе. Водитель грузовой "Газели" при повороте налево не пропустил встречную Lada Granta. Четверо людей, находившиеся в легковой машине, погибли.

По данным пресс-службы краевого управления МВД, в легковой машине находились двое сотрудников ОМВД России по Петровскому городскому округу, женщина и ребенок. Местная жительница обратилась к полицейским за помощью после семейного скандала. Женщину и ее 10-летнюю дочь правоохранители отвезли в больницу на обследование, на обратном пути их автомобиль попал в аварию.