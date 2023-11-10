10 ноября, 12:17

В Воронеже эвакуировали школу № 74 из-за обнаружения предметов, похожих на гранаты

На месте работают представители силовых структур

ВОРОНЕЖ, 10 ноября. /ТАСС/. Местные жители обнаружили возле школы № 74 в Воронеже предметы, похожие на гранаты, прошла эвакуация более 800 учащихся. Представители силовых структур находятся на месте и проводят необходимые мероприятия, сообщила журналистам пресс-служба администрации Воронежа.

"Воронежцы сообщили в службу 112 о наличии предметов, похожих на гранаты, недалеко от здания средней школы № 74 по улице Переверткина. Руководство учреждения оперативно, действуя по алгоритму, сообщило об этом в правоохранительные органы. Службы моментально прибыли на место, проводят необходимые мероприятия", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы мэрии Воронежа, занятия в школе остановлены, проведена эвакуация детей и работников учебного заведения. В школе обучается более 800 детей. 

Теги:
РоссияВоронежская область
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