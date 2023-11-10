10 ноября, 12:15

Украинский суд оставил под стражей оппозиционного депутата Рады Шуфрича

Его обвинили в госизмене

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Печерский суд Киева оставил под стражей еще на 30 дней обвиненного в госизмене депутата Нестора Шуфрича, который был избран в парламент от запрещенной ныне в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ). Об этом сообщило украинское издание "Страна".

Суд согласился с требованием обвинения и продлил пребывание депутата под стражей до 15 декабря.

Как рассказал "Стране" адвокат Шуфрича Александр Тананакин, суд огласил решение в отсутствии его подзащитного, хотя Шуфрич до этого присутствовал на заседании. "Почему конвой не привел его на оглашение, нам неизвестно. Мы ожидали такого решения суда и не питали иллюзий. Но то, что это будет настолько цинично, не представлял никто", - поделился юрист.

15 сентября Служба безопасности Украины предъявила Шуфричу обвинение по статье о госизмене, в тот же день суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без возможности внесения залога. У депутата и людей из его окружения было проведено более 40 обысков. 20 сентября Верховная рада сняла его с должности главы комитета по свободе слова, при этом Шуфрич остается членом комитета. 29 сентября суд арестовал все имущество Шуфрича.

ОПЗЖ была одной из ведущих оппозиционных политических сил Украины. В марте 2022 года ее деятельность по решению Совета национальной безопасности и обороны была приостановлена, а позднее запрещена судом. Ряду депутатов от ОПЗЖ предъявлены обвинения в госизмене, четыре человека, в том числе глава политсовета партии Виктор Медведчук, были лишены гражданства Украины. По данным адвоката Камиля Кирпичева, всего по сфабрикованным обвинениям в отношении оппонентов власти на Украине расследуется около 17 тыс. уголовных дел. 

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