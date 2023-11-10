Три рейса, летевшие в Тюмень, отправили на запасной аэропорт в Екатеринбург из-за тумана

По данным онлайн-табло аэропорта Рощино в Тюмени, 15 рейсов задерживаются на прилет и 4 на вылет

ТЮМЕНЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Три рейса из Москвы, Дубая и Красноселькупа, летевшие в Тюмень, отправлены на запасной аэропорт Кольцово в Екатеринбург, об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

"По метеоусловиям Тюмени (туман) на прилет задержаны рейсы: Utair 463 Москва (Внуково), Utair 762 Дубай, Utair 4346 Красноселькуп. Рейсы находятся на запасном аэродроме в Кольцово (Екатеринбург)", - говорится в сообщении.

В справочной аэропорта Рощино сообщили ТАСС, что он работает в штатном режиме.

По данным онлайн-табло аэропорта Рощино в Тюмени, 15 рейсов задерживаются на прилет и 4 на вылет.