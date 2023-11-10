10 ноября, 13:17

Суд 30 ноября рассмотрит протоколы в отношении Pinterest и Snapchat

Компаниям грозит штраф в размере до 18 млн рублей за повторный отказ локализовать персональные данные россиян

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Мировой суд в Москве 30 ноября рассмотрит протоколы в отношении фотохостинга Pinterest и соцсети Snapchat за повторное нарушение законодательства РФ в области персональных данных. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд 30 ноября в 14:30 и 15:00 рассмотрит административные протоколы в отношении компаний Snap Inc. и Pinterest Inc. по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ", - сказали в суде.

За повторный отказ локализовать персональные данные россиян компаниям грозит штраф в размере до 18 млн рублей. 

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