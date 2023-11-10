На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9

По предварительной информации, жертв и разрушений нет

ТАСС, 10 ноября. Землетрясение зафиксировали магнитудой 4,9 в Камчатском крае, эпицентр находился на территории Усть-Камчатского района. Об этом сообщается в Telegram-канале главного управления МЧС России по региону.

"По данным филиала геофизической службы РАН, вечером 10 ноября на территории Камчатского края зарегистрировано ощущаемое сейсмособытие. Землетрясение произошло <…> на глубине 21 км. Магнитуда сейсмособытия составила 4,9", - говорится в сообщении.

Эпицентр находился на территории Усть-Камчатского района - в 18 км юго-восточнее поселка Усть-Камчатск. "По данным датчиков сейсмостанции, на территории Усть-Камчатска подземные толчки ощущались силой до 6 баллов, на территории поселка Крутоберегово - до 7 баллов. Звонки в ЕДДС не поступали", - добавили в МЧС. Оперативные группы выдвинулись для обследования зданий и сооружений. По предварительной информации, жертв и разрушений нет.