В Каменке-Днепровской из-за обстрела ВСУ повреждена газовая магистраль

Повреждены также частные домовладения на улице Усачева

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Каменка-Днепровская в Запорожской области из РСЗО привел к повреждению газовой магистрали и возгоранию. Об этом сообщили журналистам в оперативных службах региона.

"В результате обстрела боевиками ВСУ города Каменка-Днепровская в 14:40 мск повреждена газовая магистраль, произошло возгорание. Повреждены также частные домовладения на улице Усачева. Данные о жертвах и пострадавших не поступали", - сказал представитель оперативных служб.

Он добавил, что обстрел населенного пункта велся из РСЗО, над городом были зафиксированы украинские БПЛА.