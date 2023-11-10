Суд назначил 12 лет лишения свободы мужчине за подготовку теракта на вокзале Минвод

Ему также назначили штраф в размере 200 тыс. рублей

СТАВРОПОЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы мужчину за подготовку теракта на железнодорожном вокзале города Минеральные Воды Ставропольского края. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе краевого управления ФСБ.

"Южный окружной военный суд признал Гусейнова Ниджата Дурсуна оглы виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений и приговорил к 12 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части лишения свободы - в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 200 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.

В управлении пояснили, что мужчина добровольно вступил в ряды запрещенной на территории России международной террористической организации "Исламское государство". Он планировал совершить взрыв на территории железнодорожного вокзала в Минеральных Водах. В апреле 2022 года сотрудники краевого УФСБ задержали мужчину при попытке совершения теракта.