Автомобили конфискуют у 10% осужденных в России за повторное пьяное вождение

По данным статистики судов, во втором полугодии 2022 года за повторную пьяную езду осудили 28 907 лиц, при этом автомобиль конфисковали у 238 осужденных

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российские суды начали применять конфискацию автомобиля почти в каждом 10-м приговоре за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом свидетельствует статистика судов, с которой ознакомился корреспондент ТАСС.

Поправки в Уголовный кодекс РФ, позволяющие применять конфискацию личного автомобиля у лица, осужденного за повторное управление в состоянии алкогольного опьянения, вступили в силу с конца июля прошлого года.

Как свидетельствует статистика судов, во втором полугодии прошлого года за повторную пьяную езду в России было осуждено 28 907 лиц, при этом суды применили конфискацию автомобиля лишь к 238 осужденным. В первом полугодии этого года число приговоров за повторное нетрезвое вождение сократилось до 23 745 (в первом полугодии прошлого года - 26 695), но суды вынесли уже 2 232 решения о конфискации автомобиля - или в отношении почти каждого десятого повторно попавшегося на нетрезвой езде.

Конфискацию личного автомобиля с июля прошлого года предусмотрели в УК и для повторно привлекаемых к ответственности за выезд на встречную полосу или повторное превышение скорости более чем на 60 км/ч, а также повторно привлекаемых за управление автомобилем, лишенных водительских прав. Но к таким лицам, согласно судебной статистике, конфискация автомобиля применялась пока в редких случаях - всего за первое полугодие суды применили конфискацию по 2 275 делам о преступлениях против безопасности движения и эксплуатации транспорта. С учетом числа решений по делам о нетрезвом вождении на другие виды транспортных преступлений пришлось лишь 43 решения судов о конфискации транспортного средства.