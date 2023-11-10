10 ноября, 14:05

Суд в Брянске вынес первый в регионе приговор по статье о реабилитации нацизма

Виновному назначили штраф в размере 45 тыс. рублей

БРЯНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Брянский областной суд вынес первый в регионе приговор по делу о реабилитации нацизма, виновным признан 19-летний молодой человек, ему назначен штраф в размере 45 тыс. рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

"Брянский областной суд вынес первый в регионе приговор по делу о реабилитации нацизма. Вынесен приговор Тимофею Аверину 2004 года рождения, признанному виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 2 ст. 354.1 УК РФ <…> и ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)", - говорится в сообщении.

Как установил суд, виновный опубликовал в социальных сетях высказывания, содержащие заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, одобряющие преступления гитлеровской коалиции и оскорбляющие память защитников Отечества и День Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Мужчина признал свою вину, он пояснил, что публиковал посты с провокационной целью. Ему назначен штраф в размере 45 тыс. рублей. 

Теги:
РоссияБрянская область
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