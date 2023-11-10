В Новороссийске обезвредили найденную авиабомбу времен войны

В работах по транспортировке и уничтожению боеприпаса задействовали 12 человек и 5 единиц техники

КРАСНОДАР, 10 ноября. /ТАСС/. Авиабомбу ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны, найденную в Новороссийске при проведении земляных работ в среду, обезвредили, сообщается на сайте администрации города.

"Обнаруженная при проведении земляных работ в селе Широкая балка на территории строящейся базы отдыха "Тепло" авиационная бомба времен Великой Отечественной войны ФАБ-100 уничтожена сегодня на полигоне Раевском", - говорится в сообщении.

В общей командной работе по транспортировке и уничтожению опасного боеприпаса было задействовано 12 человек и 5 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в среду при проведении земляных работ в Новороссийске обнаружили авиабомбу времен Великой Отечественной войны на территории строящейся базы отдыха "Тепло". Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации локального характера, границы зоны чрезвычайной ситуации распространялись на 1,5 тыс. м от места обнаружения боеприпаса.