Осужденного за фейки о ВС РФ экс-депутата Яшина этапировали в СИЗО Смоленска

Его адвокат Михаил Бирюков предполагает, что скоро "его переведут оттуда в одну из исправительно-трудовых колоний Смоленской области"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Бывший муниципальный депутат Илья Яшин (признан иноагентом), приговоренный к 8,5 года колонии общего режима за распространение недостоверной информации о действиях Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации на Украине, этапирован в СИЗО Смоленска.

Об этом ТАСС сообщил его адвокат Михаил Бирюков.

"Как мы сегодня выяснили, Яшина этапировали из столичного изолятора в СИЗО №1 Смоленска. Мы предполагаем, что в скором времени его переведут оттуда в одну из исправительно-трудовых колоний Смоленской области", - сказал адвокат.

Бывший депутат признан виновным по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, совершенное по мотивам политической ненависти). Поводом для возбуждения уголовного дела стало распространение Яшиным 7 апреля в прямом эфире на своем YouTube-канале информации о событиях в Буче, которые сотрудники Центра "Э" и следственные органы сочли недостоверной. Вину он не признает и утверждает, что в ролике содержится лишь его субъективное мнение на злободневную тему.