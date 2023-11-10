Следствие по делу экс-замглавы Минкультуры завершено

Ольга Ярилова не признала вину

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ закончил расследование уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении бывшего заместителя министра культуры РФ Ольги Яриловой. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, вину экс-чиновница не признала.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении Ольги Яриловой, которой в окончательной редакции предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Вину она не признает", - рассказал собеседник агентства. По его словам, материалы уголовного дела после ознакомления обвиняемой и ее защитой были переданы в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения.

В Тверском районном суде ТАСС сообщили, что дело Яриловой уже поступило в суд для рассмотрения по существу. "Дата первого судебного заседания пока не назначена", - сказала представитель суда.

Дело в отношении экс-чиновницы было возбуждено Следственным комитетом 17 апреля 2023 года, она была задержана в этот же день и спустя двое суток арестована Басманным судом Москвы.

Ярилова стала заместителем министра культуры в 2018 году. В сентябре 2022-го она была освобождена от занимаемой должности по собственному желанию. Ей предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Ущерб по делу составляет свыше 125 млн рублей. Вину Ярилова изначально признала частично, однако давать показания по существу дела на стадии предварительного следствия отказалась.

Следствие считает, что она необоснованно включила Музей мороженого в Москве в программу "Пушкинская карта". Всероссийская программа "Пушкинская карта" была запущена 1 сентября 2021 года. С помощью этой карты граждане в возрасте от 14 до 22 лет могут оплачивать походы в театры и музеи, на концерты. Номинал карты составляет 5 тыс. рублей в год. С февраля 2022 года к программе подключились и кинотеатры.