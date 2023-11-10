В Ростовской области замглавы Каменска-Шахтинского отправили под домашний арест

Романа Кравцова подозревают в мошенничестве

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 ноября. /ТАСС/. Суд отправил под домашний арест заместителя главы администрации города Каменска-Шахтинского Ростовской области Романа Кравцова, задержанного в четверг по делу о мошенничестве. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону.

"Домашний арест избрал сегодня суд в качестве меры пресечения заместителю главы по ЖКХ, благоустройству и строительству администрации Каменска-Шахтинского Роману Кравцову, задержанному накануне сотрудниками УФСБ России по Ростовской области", - говорится в сообщении.

По данным оперативников, в июле 2021 года чиновник получил от своего знакомого 300 тыс. рублей, обещая помочь ему с решением вопросов, не связанных со служебной деятельностью. Однако такой возможности Кравцов не имел, а полученной суммой распорядился по собственному усмотрению.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в отношении Кравцова возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).