В Тамбовской области экс-полицейского отправили под арест за инсценировку более 70 ДТП

Его обвиняют в совершении пяти преступлений, каждое их которых предусмотрено ч. 4 ст. 159.5, и одного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования)

ТАСС, 10 ноября. Суд в Тамбове арестовал на два месяца бывшего инспектора дорожно-патрульной службы по делу о мошенничестве в сфере страхования. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.

"Ленинским районным судом города Тамбова удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ранее замещавшего должность инспектора дорожно-патрульной службы ОГИБДД МОМВД "Первомайский", обвиняемого в совершении пяти преступлений, каждое их которых предусмотрено ч. 4 ст. 159.5, и одного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования)", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщала пресс-служба УМВД по Тамбовской области, с 2016 по 2021 год преступная группа из пяти человек инсценировала на территории региона более 70 случаев дорожно-транспортных происшествий и завладела средствами 17 страховых компаний на сумму более 13 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Оперативники задержали инспектора дорожно-патрульной службы одного из территориальных отделов, лейтенанта полиции.