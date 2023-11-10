10 ноября, 16:59
Военная операция на Украине

В Днепропетровской области поврежден объект инфраструктуры

По данным главы местной областной администрации Сергея Лысака, оборваны несколько линий электропередачи

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Объект инфраструктуры поврежден в Никопольской городской общине Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил глава местной областной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

По его словам, "поврежден <...> инфраструктурный <...> объект". Также, по данным главы местной областной администрации, оборваны несколько линий электропередачи.

С начала суток в регионе четыре раза объявлялась воздушная тревога. Кроме того, в пятницу днем в течение трех с половиной часов тревога действовала по всей Украине. При этом в Днепропетровской области она продлилась четыре с половиной часа. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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