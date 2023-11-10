10 ноября, 17:36
Военная операция на Украине

В Курской области потушили возникший из-за обстрела ВСУ пожар на крыше здания

Никто не пострадал

ТАСС, 10 ноября. Спасатели ликвидировали пожар, возникший на крыше производственного здания в селе Козино Курской области после обстрела со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Роман Старовойт.

"Пожар на крыше производственного здания в селе Козино потушен. Благодарю рыльских пожарных за профессионализм и мужество при ликвидации последствий обстрела ВСУ", - написал губернатор.

В пятницу в результате обстрела села Козино Курской области со стороны Вооруженных сил Украины снаряды попали в здание на территории промышленного предприятия. Из-за обстрела крыша здания загорелась. На место возгорания выехали пожарные расчеты.

Повреждения также получили два многоквартирных дома. В результате обстрела никто не пострадал. 

Теги:
Курская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация