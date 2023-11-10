В Курской области потушили возникший из-за обстрела ВСУ пожар на крыше здания

Никто не пострадал

ТАСС, 10 ноября. Спасатели ликвидировали пожар, возникший на крыше производственного здания в селе Козино Курской области после обстрела со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Роман Старовойт.

"Пожар на крыше производственного здания в селе Козино потушен. Благодарю рыльских пожарных за профессионализм и мужество при ликвидации последствий обстрела ВСУ", - написал губернатор.

В пятницу в результате обстрела села Козино Курской области со стороны Вооруженных сил Украины снаряды попали в здание на территории промышленного предприятия. Из-за обстрела крыша здания загорелась. На место возгорания выехали пожарные расчеты.

Повреждения также получили два многоквартирных дома. В результате обстрела никто не пострадал.