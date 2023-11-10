В Ярославской области задержали скрывавшегося после смертельного ДТП мужчину

Водителя разыскивали три дня

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Москве водителя, ранее сбившего насмерть на своем автомобиле мужчину и его 15-летнего сына в Угличском районе Ярославской области, водителя разыскивали три дня. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

"Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Угличскому району на территории города Москвы установлен и задержан гражданин, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц - прим. ТАСС). Уголовное дело было возбуждено после ДТП, произошедшего вечером 7 ноября в Угличском районе, в результате которого погибли мужчина и несовершеннолетний мальчик", - говорится в сообщении.

Мужчину передали сотрудниками следственных органов.

7 ноября мужчина и подросток погибли при столкновении автомобиля с мотоблоком в Угличском районе. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Водитель автомобиля скрылся с места преступления, его разыскивала полиция.