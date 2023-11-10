10 ноября, 19:01,
обновлено 10 ноября, 19:23

Суд арестовал экс-главу Хорошевского отдела СК Москвы по делу о взятке

Владимир Гердо/ ТАСС, архив
© Владимир Гердо/ ТАСС, архив

Рустама Юсупова, его бывшего заместителя Сергея Ромодановского и экс-следователя СК Андрея Жирютина заключили под стражу до 10 января 2024 года

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил под стражу экс-главу Хорошевского отдела СК Москвы Рустама Юсупова по делу о крупной взятке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения Юсупову Рустаму Мансуровичу, его бывшему заместителю Ромодановскому Сергею Константиновичу и бывшему следователю СК Жирютину Андрею Семеновичу меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 января 2024 года", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что в зависимости от роли каждого арестованные обвиняются в организации преступного сообщества, получении взятки, фальсификации доказательств, незаконном задержании или заключении под стражу, привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности и незаконном возбуждении уголовного дела.

Ранее несколько СМИ писали, что арест экс-следователей связан с делом бывшего топ-менеджера компании Merlion Вячеслава Симоненко. В самой компании ТАСС эту информацию прокомментировать отказались.

Симоненко обвиняется в даче заведомо ложных показаний, получении взятки в особо крупном размере, организации преступного сообщества с использованием своего должностного положения и заведомо ложном доносе. 

Теги:
Россия
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