В Москве задержали безбилетника, который избил контролера на входе в метро

Пострадавшая обратилась за помощью в медицинское учреждение

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Полиция на станции метро "Комсомольская" задержала мужчину, который прошел турникеты без билета и побил контролера, пытавшегося его остановить, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"На станции метро "Комсомольская" Сокольнический линии сотрудником ГКУ "Организатор перевозок" был остановлен пассажир, осуществивший неоплаченный проход на станцию", - сообщили в столичной полиции.

Там отметили, что на мужчину был составлен протокол об административном правонарушении, но после оформления безбилетник повел себя агрессивно и ударил женщину-контролера по лицу, после чего скрылся с места происшествия.

"Пострадавшая обратилась в медицинское учреждение для оказания помощи", - отметили в столичном главке полиции.

Злоумышленника задержали в переходе станции "Комсомольская" и доставили в следственные органы для дальнейшего разбирательства, добавили в пресс-службе.